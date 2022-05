Metaverso, incontro fra Draghi e Zuckerberg: cosa si dono detti (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag – Il mondo reale? Sempre più irrilevante nella società ologrammatica, sfuggente e anodina, là dove inizia a farsi strada il virtuale totalizzante. In attesa di avventurarsi nel nuovo mondo apparentemente informe, Mario Draghi e Mark Zuckerberg si sono incontrati oggi a Palazzo Chigi. Nulla di più fisico insomma, per un colloquio destinato a far discutere, nonostante sia stato tutto tranne che stupefacente. L’incontro è stato voluto e organizzato dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao. Ma di cosa hanno parlato il primo ministro e il fondatore di Facebook? Di Metaverso, ovviamente, nonché degli investimenti futuri di Meta, impresa statunitense che controlla i servizi di Facebook e Instagram, in Italia. Metaverso, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag – Il mondo reale? Sempre più irrilevante nella società ologrammatica, sfuggente e anodina, là dove inizia a farsi strada il virtuale totalizzante. In attesa di avventurarsi nel nuovo mondo apparentemente informe, Marioe Marksi sono incontrati oggi a Palazzo Chigi. Nulla di più fisico insomma, per un colloquio destinato a far discutere, nonostante sia stato tutto tranne che stupefacente. L’è stato voluto e organizzato dal ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao. Ma dihanno parlato il primo ministro e il fondatore di Facebook? Di, ovviamente, nonché degli investimenti futuri di Meta, impresa statunitense che controlla i servizi di Facebook e Instagram, in Italia., ...

Advertising

ladyonorato : Mi chiedo: perché il nostro governo dovrebbe sostenere uno “sforzo congiunto” per far partire il METAVERSO??Zuckerb… - venetolink : RT @ladyonorato: Mi chiedo: perché il nostro governo dovrebbe sostenere uno “sforzo congiunto” per far partire il METAVERSO??Zuckerberg in… - mpu78 : RT @ladyonorato: Mi chiedo: perché il nostro governo dovrebbe sostenere uno “sforzo congiunto” per far partire il METAVERSO??Zuckerberg in… - sant_px : RT @ladyonorato: Mi chiedo: perché il nostro governo dovrebbe sostenere uno “sforzo congiunto” per far partire il METAVERSO??Zuckerberg in… - paolasalvetti : RT @ladyonorato: Mi chiedo: perché il nostro governo dovrebbe sostenere uno “sforzo congiunto” per far partire il METAVERSO??Zuckerberg in… -