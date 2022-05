(Di giovedì 5 maggio 2022) “è un elfo libero“. Forse è una delle più celebri frasi della saga di. Sicuramente una tra le più commoventi. A tutti – non negatelo – è venuto il nodo alla gola quando il piccolo aiutante diè morto dopostato pugnalato da Bellatrix Lestrange ne ‘I doni della morte – Parte 1‘. In quella tragica scena (uscita nel 2010, sì sono passati 12 anni…) tutti rimanemmo senza parole e con qualche lacrima sul viso a vedereaccasciarsi a terra e a dire ale sue ultime parole: “Un bellissimo posto per stare con gli amici.è felice di stare con il suo amico.”. Un attimo di pausa, poie gli altri iniziarono a scavare ladi ...

Advertising

Luce_news : La tomba di Dobby di Harry Potter potrebbe essere rimossa: “Troppi calzini lasciati in spiaggia” -

Cinematographe.it

Il National Trust Wales vuole rimuovere ladi, l'elfo domenstico di Harry Potter, a causa dell'alto numero di turisti ogni ... Harry Potter: la tomba di Dobby in Cornovaglia potrebbe essere rimossa per ragioni ambientali La tomba dell’elfo Dobby di Harry Potter, coperta di ciottoli e calzini in suo omaggio, potrebbe essere spostata dal suo luogo originale, cioè la spiaggia di Freshwater West, nel sud ovest del Galles.Il National Trust Wales ha lanciato un sondaggio per rimuovere la tomba di Dobby, l’elfo domestico di Harry Potter, dalla spiaggia di di Freshwater West in Cornovaglia La morte dell’amato elfo ...