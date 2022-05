Guerra Ucraina: bombe sul parco giochi per bambini di Kharkiv (Di giovedì 5 maggio 2022) La città, per popolazione seconda solo alla capiatle, è sotto bombardamenti russi dall'inizio della Guerra. Da tempo gli abitanti vivono negli scantinati. Il parco Gorky era deserto, i bambini non ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 5 maggio 2022) La città, per popolazione seconda solo alla capiatle, è sotto bombardamenti russi dall'inizio della. Da tempo gli abitanti vivono negli scantinati. IlGorky era deserto, inon ...

Advertising

martaottaviani : Vado serenamente avanti per la mia strada #Putin #Ucraina #guerra #guerranonlineare #propaganda #giornalismo - reportrai3 : La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucrain… - ale_dibattista : Il mio intervento di ieri a @diMartedi. Ho espresso le mie idee sulla guerra in Ucraina, sulle parole del Papa, sul… - Pinucci02333949 : RT @Azzurraurra: Ho visto sulla BBC un documentario sui bambini disabili istituzionalizzati in Ucraina. Bambini anchilosati perché abbandon… - BerlinoCP : Germania, un tedesco su cinque crede alle teorie del complotto sulla guerra in Ucraina -