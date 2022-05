Frodavano lo Stato con fatture false per non pagare l’Iva sulle auto, nei guai rivenditore di Eboli (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – Avevano creato una rete di società con contabilità schermata finalizzata a frodare lo Stato non pagando l’Iva con l’emissione di fatture false per l’acquisto di autovetture provenienti dai Paesi Europei e rivendute grazie alla complicità di imprenditori in tutta Italia. Per questo motivo, l’imprenditore salernitano Gerardo della Polla, titolare della rivendita di autovetture “autogold di Della Pola Gerardo” con sede a Eboli, è finito al centro delle indagini della Guardia di Finanza di Potenza e della Procura della Repubblica lucana, insieme agli altri imprenditori Antonio Scardigno di Modugno titolare della società “Sentrum Car” e Alessio Giuseppe Cetara titolare della società “Vendita ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Avevano creato una rete di società con contabilità schermata finalizzata a frodare lonon pagandocon l’emissione diper l’acquisto divetture provenienti dai Paesi Europei e rivendute grazie alla complicità di imprenditori in tutta Italia. Per questo motivo, l’imprenditore salernitano Gerardo della Polla, titolare della rivendita divetture “gold di Della Pola Gerardo” con sede a, è finito al centro delle indagini della Guardia di Finanza di Potenza e della Procura della Repubblica lucana, insieme agli altri imprenditori Antonio Scardigno di Modugno titolare della società “Sentrum Car” e Alessio Giuseppe Cetara titolare della società “Vendita ...

