Doctor Strange 2 | difficile parlare di “film” | ma per l’intrattenimento è eccellente

(Di giovedì 5 maggio 2022) Quello che da bambino mi colpiva dei fumetti Marvel era la loro coralità. Il fatto che fosse, letteralmente, un universo. Con la sua geografia del fantastico, le sue variopinte etnie spaziali e un cast di personaggi vastissimo e, soprattutto, interattivo. Si aveva la percezione che un certo pathos, per quanto naif, vibrasse attraverso le motivazioni dei suoi eroi e dei suoi antagonisti senza tuttavia sovrastare quello che il medium richiedeva che fosse: coloratissimo intrattenimento. Un catalizzatore di fantasia a tinte epiche, in cui era però la continuity a dettare i tempi della drammaturgia. I fumetti Marvel erano, di fatto, una saga potenzialmente infinita in cui i personaggi facevano da moltiplicatori alle sue declinazioni narrative. In questo mare magnum di colori e poteri al lettore veniva chiesto solo di scegliere i suoi beniamini e i suoi filoni preferiti, per poi abbandonarsi ...