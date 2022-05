Covid, contagi e decessi in calo: «Ma bisogna mantenere la mascherina» – Il monitoraggio Gimbe (Di giovedì 5 maggio 2022) In Italia sono in calo i contagi da Covid-19 e i decessi, oltre che l’occupazione delle terapie intensive. Ma la circolazione del virus appare ancora elevata e bisogna continuare a indossare le mascherine. Questi i dati salienti del monitoraggio settimanale 27 aprile – 3 maggio 2022 della Fondazione Gimbe, che segnala anche un rallentamento nella somministrazione delle quarte dosi. I contagi Nel dettaglio i contagi scendono nell’ultima settimana, con i nuovi casi che vanno sotto quota 400 mila, a fronte di un numero stabile di tamponi totali. Calano anche i decessi (-7%) che passano da 1.034 a 962 in 7 giorni (98 riferiti a periodi precedenti). In 18 regioni, secondo quanto riferisce il report, si rileva una ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022) In Italia sono inda-19 e i, oltre che l’occupazione delle terapie intensive. Ma la circolazione del virus appare ancora elevata econtinuare a indossare le mascherine. Questi i dati salienti delsettimanale 27 aprile – 3 maggio 2022 della Fondazione, che segnala anche un rallentamento nella somministrazione delle quarte dosi. INel dettaglio iscendono nell’ultima settimana, con i nuovi casi che vanno sotto quota 400 mila, a fronte di un numero stabile di tamponi totali. Calano anche i(-7%) che passano da 1.034 a 962 in 7 giorni (98 riferiti a periodi precedenti). In 18 regioni, secondo quanto riferisce il report, si rileva una ...

