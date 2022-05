' Condizioni altalenanti | ma Stefano Tacconi continua a lottare'

(Di giovedì 5 maggio 2022)" . Dal 23 aprile l'ex portiere di Avellino, Juventus e Genoa e della Nazionale è in terapia intensiva ad Alessandria per un aneurisma . "Come conseguenza di quanto ...

infoitsport : Le condizioni di Tacconi sono altalenanti, fase complicata: “È il periodo più critico” -

Stefano Tacconi "continua a lottare" . Dal 23 aprile l'ex portiere di Avellino, Juventus e Genoa e della Nazionale è in terapia intensiva ad Alessandria per un aneurisma . "Come conseguenza di quanto ...L'ex portiere della Juve e della Nazionale è in terapia intensiva. I medici: "E' la fase più critica, i prossimi giorni saranno determinanti" ...