Carni senza tracciabilità e invendibili | sequestro e multa per una macelleria di Nola

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Continuano i controlli dei Carabinieri Forestali per la tutela del consumatore. Aad operare sono stati i militari della stazione di Roccarai. Durante un’ispezione in unasono stati rilevati alimenti privi di indicazioni sullae formalmente. Sequestrati 35 chili di prodotti,rosse, e centinai di uova, vini bianchi e rossi. Anche numerosi prodotti da forno. Per il titolare dell’attività una sanzione amministrativa di 1500 euro. Il monitoraggio continuerà anche nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

