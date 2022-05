Canone tv a 320 euro all’anno | un incubo che per qualcuno è realtà

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 5 maggio 2022) Iltv imposto dalla Rai continua a far discutere in Italia, ma la cifra richiesta ai cittadini italiani è una delle più basse d’pa. Qualche anno fa Matteo Renzi aveva deciso di accorpare ilRai alla bolletta della luce, rendendolo di fatto un costo obbligatorio per tutti coloro che avessero una casa e possedessero una televisione, una radio o un computer. Da quest’anno ilè stato nuovamente scorporato e chiunque desideri non pagarlo poiché non in possesso di una televisione o non interessato ai programmi Rai online può fare una richiesta in cui chiede l’esenzione dalla tassa. In molti si lamentano del fatto che si tratta di una cifra alta, per un servizio che offre alcune novità ma non sufficienti – a loro avviso – da giustificare la richiesta del pagamento di un ...