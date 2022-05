Al via il giro del mondo in 80 gioielli, la mostra di Giovanni Raspini (Di giovedì 5 maggio 2022) E’ un viaggio affascinante e straordinario quello che partirà da Milano e raggiungerà Roma. La ricerca del bello e della creatività senza confini saranno queste le premesse che animeranno la mostra Il giro del mondo in ottanta gioielli di Giovanni Raspini. L’avvincente esposizione inaugurerà il 5 maggio 2022 a Milano, presso la prestigiosa sede di Palazzo Visconti, la prima tappa del nuovo capitolo delle grandi mostre realizzate da Giovanni Raspini. Il viaggio suggestivo dei preziosi toccherà poi la Capitale dove nella barocca e settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna si terrà l’inaugurazione il 12 maggio. Giovanni Raspini gioielliGiovanni Raspini: il viaggio ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 5 maggio 2022) E’ un viaggio affascinante e straordinario quello che partirà da Milano e raggiungerà Roma. La ricerca del bello e della creatività senza confini saranno queste le premesse che animeranno laIldelin ottantadi. L’avvincente esposizione inaugurerà il 5 maggio 2022 a Milano, presso la prestigiosa sede di Palazzo Visconti, la prima tappa del nuovo capitolo delle grandi mostre realizzate da. Il viaggio suggestivo dei preziosi toccherà poi la Capitale dove nella barocca e settecentesca Coffee House di Palazzo Colonna si terrà l’inaugurazione il 12 maggio.: il viaggio ...

