Vulvodinia: Giorgia Soleri a Montecitorio per la legge, con lei Damiano David (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il tre maggio 2022 è stata depositata alla Camera e al Senato la proposta di legge per il riconoscimento di Vulvodinia e Neuropatia del Pudendo come malattia cronica e invalidante. Vi raccomandiamo... Giorgia Soleri parla di endometriosi e Vulvodinia: "Non lo augurerei a nessuno" Tra le esponenti e promotrici del Comitato che hanno portato e stanno portando avanti questa battaglia da anni c’è Giorgia Soleri, influencer e poeta. Al suo fianco anche il compagno Damiano David, frontman dei Ma?neskin. Sono 1 su 7 le donne che soffrono di questa malattia, come ricorda lo striscione che il Comitato ha portato di fronte a Montecitorio. Soleri si ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il tre maggio 2022 è stata depositata alla Camera e al Senato la proposta diper il riconoscimento die Neuropatia del Pudendo come malattia cronica e invalidante. Vi raccomandiamo...parla di endometriosi e: "Non lo augurerei a nessuno" Tra le esponenti e promotrici del Comitato che hanno portato e stanno portando avanti questa battaglia da anni c’è, influencer e poeta. Al suo fianco anche il compagno, frontman dei Ma?neskin. Sono 1 su 7 le donne che soffrono di questa malattia, come ricorda lo striscione che il Comitato ha portato di fronte asi ...

Advertising

hellolettuc3 : RT @chiptizenerased: giorgia soleri: lotta da anni per il riconoscimento e la visibilità della vulvodinia la stampa italiana: damiano dei m… - virgiinia98 : RT @chiptizenerased: giorgia soleri: lotta da anni per il riconoscimento e la visibilità della vulvodinia la stampa italiana: damiano dei m… - Fedeerica0 : RT @chiptizenerased: giorgia soleri: lotta da anni per il riconoscimento e la visibilità della vulvodinia la stampa italiana: damiano dei m… - vmintea_art : RT @chiptizenerased: giorgia soleri: lotta da anni per il riconoscimento e la visibilità della vulvodinia la stampa italiana: damiano dei m… - __whatdidwewin : RT @chiptizenerased: giorgia soleri: lotta da anni per il riconoscimento e la visibilità della vulvodinia la stampa italiana: damiano dei m… -