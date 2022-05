Ucraina: Zelensky, 'russi stanno provando a assaltare Azovstal' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Kiev, 4 mag. (Adnkronos) - "Attualmente, le truppe russe non stanno rispettando gli accordi. Continuano massicci attacchi all'acciaieria Azovstal. stanno cercando di prendere d'assalto il complesso". Lo ha denunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso notturno. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Kiev, 4 mag. (Adnkronos) - "Attualmente, le truppe russe nonrispettando gli accordi. Continuano massicci attacchi all'acciaieriacercando di prendere d'assalto il complesso". Lo ha denunciato il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo consueto discorso notturno.

