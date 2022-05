Ucraina: Draghi, 'con Giappone riaffermato condanna invasione russa, si arrivi a tregua' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Con il primo ministro Giapponese, Fumio Kishida, "abbiamo riaffermato la condanna all'invasione russa dell'Ucraina. Italia e Giappone sono impegnate perché si arrivi il prima possibile a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e favorire i negoziati di pace. Continuiamo ad aiutare l'Ucraina e a esercitare pressione sulla Russia, perché cessi immediatamente le ostilità". Lo ha detto il premier Mario Draghi, nelle dichiarazioni congiunte con il leader Giapponese al termine dell'incontro oggi a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Con il primo ministrose, Fumio Kishida, "abbiamolaall'dell'. Italia esono impegnate perché siil prima possibile a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e favorire i negoziati di pace. Continuiamo ad aiutare l'e a esercitare pressione sulla Russia, perché cessi immediatamente le ostilità". Lo ha detto il premier Mario, nelle dichiarazioni congiunte con il leaderse al termine dell'incontro oggi a Palazzo Chigi.

