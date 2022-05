Ucraina, 34 attacchi missilistici sul Lugansk: 'Almeno due morti tra i civili' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una serie intensa di attacchi missilistici è piovuta nelle ultime ore sulla regione di Lugansk da parte dell'esercito russo, con Almeno due morti e altrettanti feriti tra la popolazione civile. Lo ... Leggi su globalist (Di mercoledì 4 maggio 2022) Una serie intensa diè piovuta nelle ultime ore sulla regione dida parte dell'esercito russo, conduee altrettanti feriti tra la popolazione civile. Lo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - ale_dibattista : Sarà un caso ma da quando mi sono schierato contro la strategia (prona agli USA) del governo Draghi, contro l'invio… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Le tracce degli attacchi terroristici in Transnistria portano all'Ucraina'. Lo ha detto il presidente de… - putino : Ma, almeno per ora, Israele non sembra (ancora?) intenzionata a rompere del tutto e fornire all'Ucraina quei sistem… - Agenpress : Ucraina. L'esercito russo bombarda le città dell'est. Proseguono gli attacchi all'acciaieria di Azovstal… -