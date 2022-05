Sudtirol | Javorcic | “Playoff? Ecco le favorite L’Avellino può essere protagonista”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del, fresco di promozione in Serie B, in vista degli spareggi

Advertising

ArrigoSacchi442 : RT @sicssport: Il @fclubsuedtirol ha raggiunto la Serie B con 90 punti e appena 9 reti subite. Andiamo a scoprire quali sono i principi di… - MicheleTossani : RT @sicssport: Il @fclubsuedtirol ha raggiunto la Serie B con 90 punti e appena 9 reti subite. Andiamo a scoprire quali sono i principi di… - sicssport : Il @fclubsuedtirol ha raggiunto la Serie B con 90 punti e appena 9 reti subite. Andiamo a scoprire quali sono i pr… - NewsTuttoC : INTERVISTA TC - Sudtirol, Javorcic: 'Sempre convinti e consapevoli della nostra forza' - psb_original : Südtirol, Javorcic: 'Promozione frutto di competenza e lavoro. Playoff di C? Ecco le mie favorite' #SerieB -

La Pro Patria si è presa i play off proseguendo l'ottimo lavoro della gestione, col tecnico capace quest'anno di portare ilin Serie B. I bustocchi si sono guadagnati i play off ...7. Arbitro: Scarpa di Collegno Assistenti: Licari - Festa IV: Calzavara Marcatori: 33' D'Errico (B), 51' De Col (S), 72' Casiraghi (S) Note - ammoniti D'Errico (B). Recupero: 1' pt, 3' st. ...Lo ha detto Ivan Javorcic, ospite di "Zona Verde" in onda su Sportchannel 214. Diversi i temi trattati dal tecnico del Sudtirol neopromosso in Serie B: dalle prestazioni offerte fin qui dall'Avellino, ...Supercoppa: Primo Round al Sudtirol Nel triangolare tra le squadre vincitrici ... Nel secondo tempo la squadra di Javorcic si rimette in gareggiata con l’esterno destro Filippo De Col, che con un gran ...