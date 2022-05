Scoperto un tempio in Egitto dedicato al dio greco Zeus (Di mercoledì 4 maggio 2022) Zeus, dio supremo del pantheon greco, era venerato anche in Egitto. Gli storici della religione avevano sempre saputo che il massimo dio greco era conosciuto e venerato in tutto il mondo antico, ma finora l’archeologia non aveva trovato molte prove a sostegno di questa tesi. Una nuova scoperta in Egitto rimette in discussione le basi archeologiche della storia delle religioni antiche. Qualche giorno fa il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha annunciato che degli archeologi hanno Scoperto i resti di un tempio dedicato a Zeus nella penisola del Sinai. Un tempio dedicato a Zeus in Egitto (Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano) – curiosauro.itIl ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 4 maggio 2022), dio supremo del pantheon, era venerato anche in. Gli storici della religione avevano sempre saputo che il massimo dioera conosciuto e venerato in tutto il mondo antico, ma finora l’archeologia non aveva trovato molte prove a sostegno di questa tesi. Una nuova scoperta inrimette in discussione le basi archeologiche della storia delle religioni antiche. Qualche giorno fa il Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha annunciato che degli archeologi hannoi resti di unnella penisola del Sinai. Unin(Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano) – curiosauro.itIl ...

