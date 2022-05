(Di mercoledì 4 maggio 2022) commenta Ha colpito nel sonno i suoi due figli e lae poi hato di darsi fuoco. E' quanto sarebbe accaduto, secondo una prima ricostruzione, in una villetta di, in provincia di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Samarate, massacra a martellate la moglie e la figlia 16enne e tenta di uccidere l'altro figlio | La donna voleva l… -

TGCOM

Strage familiare a: madre e figlia uccise nel sonno, ferito il fratello - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci Strage familiare a: madre e figlia uccise nel sonno, ... Samarate, massacra a martellate la moglie e la figlia 16enne poi tenta di uccidere anche l'altro figlio | La donna voleva lasciarlo Ha colpito nel sonno i suoi due figli e la moglie e poi ha tentato di darsi fuoco. E' quanto sarebbe accaduto, secondo una prima ricostruzione, in una villetta di Samarate, in provincia di Varese.Colpito alla testa, Nicolò, è stato portato in ospedale a Varese in elicottero. I due ragazzi sono stati aggrediti mentre erano a letto, nella loro camera, la madre mentre era sul divano.