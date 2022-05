Roma-Leicester, Mourinho: “Non ho un altro Mkhitaryan: me la gioco con il gruppo” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Josè Mourinho ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Leicester, semifinale di ritorno della Conference League 2021/2022. Questa l’analisi del tecnico giallorosso: “Non abbiamo un altro Mkhitaryan. Ci sono delle squadre top che hanno due giocatori simili per ogni posizione e possono fare il turn over perfetto. Noi non possiamo farlo, ci sono altri giocatori. Ma l’obiettivo non cambia, vogliamo andare in finale. Cristante, Veretout ed Oliveira sono giocatori diversi. Sono in condizioni di dare tutto quel che hanno da dare. Possiamo vincere, solo se tutti saranno al massimo livello. Giochiamo come squadra, cercando di nascondere i ‘problemi’ perché non siamo perfetti. Proveremo ad esplorare i difetti degli avversari”. Sui tifosi: “Non ci sono dubbi sull’empatia fra tifosi e squadra. Ci ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Josèha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, semifinale di ritorno della Conference League 2021/2022. Questa l’analisi del tecnico giallorosso: “Non abbiamo un. Ci sono delle squadre top che hanno due giocatori simili per ogni posizione e possono fare il turn over perfetto. Noi non possiamo farlo, ci sono altri giocatori. Ma l’obiettivo non cambia, vogliamo andare in finale. Cristante, Veretout ed Oliveira sono giocatori diversi. Sono in condizioni di dare tutto quel che hanno da dare. Possiamo vincere, solo se tutti saranno al massimo livello. Giochiamo come squadra, cercando di nascondere i ‘problemi’ perché non siamo perfetti. Proveremo ad esplorare i difetti degli avversari”. Sui tifosi: “Non ci sono dubbi sull’empatia fra tifosi e squadra. Ci ...

Advertising

OfficialASRoma : Se i tuoi colori sventolo...???? ?? Anche contro il Leicester, riempiamo l'Olimpico di bandiere! ?? ?? DAJE ROMA! ?? - OfficialASRoma : ?? Tutte le informazioni per i tifosi giallorossi che riempiranno l'Olimpico contro il Leicester ??? Più una: portat… - OfficialASRoma : ?? Allenamento a 2 giorni da Roma-Leicester... #UECL - sportface2016 : #UECL | #Roma vs #Leicester, #Mourinho: 'Non ho un altro #Mkhitaryan: me la gioco con il gruppo' - siamo_la_Roma : ??? #Cristante: 'Sarà una semifinale diversa rispetto a quella dello scorso anno. Avremo 70 mila tifosi e basterà un… -