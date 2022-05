Reddito di cittadinanza, la GdF scova e denuncia sei furbetti a Pescara (Di mercoledì 4 maggio 2022) Pescara - Nell'ambito dell'indagine "Parassita" sei persone sono state denunciate dalla Guardia di Finanza tra Pescara e Popoli per aver ricevuto l'assegno mensile del Reddito di cittadinanza senza averne i requisiti. Tra loro c'è chi, all'atto della domanda di accesso al sussidio, o non ha le carte in regola per la residenza oppure, già condannato per truffa, rapina e ruberie in abitazione, non certifica che un familiare a carico è agli arresti domiciliari per furto. Il danno alle casse dello Stato ammonta a quasi 50 mila euro. Gli indagati, scoperti dai finanzieri in collaborazione con l'Inps, sono stati deferiti alla Autorità Giudiziaria per avere reso dichiarazioni attestanti cose non vere e omesso informazioni dovute al fine di ricevere illecitamente l'indennizzo, mettendo a segno, in un anno e ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 4 maggio 2022)- Nell'ambito dell'indagine "Parassita" sei persone sono statete dalla Guardia di Finanza trae Popoli per aver ricevuto l'assegno mensile deldisenza averne i requisiti. Tra loro c'è chi, all'atto della domanda di accesso al sussidio, o non ha le carte in regola per la residenza oppure, già condannato per truffa, rapina e ruberie in abitazione, non certifica che un familiare a carico è agli arresti domiciliari per furto. Il danno alle casse dello Stato ammonta a quasi 50 mila euro. Gli indagati, scoperti dai finanzieri in collaborazione con l'Inps, sono stati deferiti alla Autorità Giudiziaria per avere reso dichiarazioni attestanti cose non vere e omesso informazioni dovute al fine di ricevere illecitamente l'indennizzo, mettendo a segno, in un anno e ...

