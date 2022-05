Ranking ATP, sfida cruciale tra Sinner e Auger-Aliassime per la classifica: sul piatto la top10 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi, mercoledì 4 maggio, il secondo turno del tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000 Madrid 2022 di tennis è stato favorevole al numero 10 Jannik Sinner, che è uscito nettamente vincitore dal confronto con l’australiano Alex De Minaur. Il terzo turno, invece, arriverà domani, con il canadese Felix Auger-Aliassime. Prosegue così per Sinner il secondo torneo di questa categoria in stagione giocato sulla terra battuta: l’azzurro ha così incamerato 90 punti per il Ranking ATP. Al momento nel Ranking virtuale Jannik Sinner è 12°, proprio come in quello ufficiale rilasciato lunedì scorso. L’azzurro nel Ranking si porta a quota 3060, a -320 dal britannico Cameron Norrie, 11° con 3380, ed a -610 proprio dal canadese Félix ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi, mercoledì 4 maggio, il secondo turno del tabellone principale di singolare del torneo ATP Masters 1000 Madrid 2022 di tennis è stato favorevole al numero 10 Jannik, che è uscito nettamente vincitore dal confronto con l’australiano Alex De Minaur. Il terzo turno, invece, arriverà domani, con il canadese Felix. Prosegue così peril secondo torneo di questa categoria in stagione giocato sulla terra battuta: l’azzurro ha così incamerato 90 punti per ilATP. Al momento nelvirtuale Jannikè 12°, proprio come in quello ufficiale rilasciato lunedì scorso. L’azzurro nelsi porta a quota 3060, a -320 dal britannico Cameron Norrie, 11° con 3380, ed a -610 proprio dal canadese Félix ...

