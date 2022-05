Randy Orton: “Dopo il ritiro non credo che farò il coach di talenti, non ne sarei capace” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Randy Orton ha iniziato la sua carriera nella compagnia nel lontano 2002. Da allora, The Legend Killer ha redatto uno dei curriculum più notevoli nella storia della federazione. Oltre a 14 titoli mondiali, è certo di essere un membro di prima fascia della Hall of Fame quando deciderà di appendere gli stivali al chiodo. Tuttavia, The Viper non crede di possedere ciò che serve per allenare altre stelle. In una recente intervista con GiveMeSport, a Orton è stato chiesto se fosse interessato a fare il coach al WWE Performance Center una volta che la sua carriera sul ring si chiudesse. Randy ha espresso sentimenti contrastanti sull’argomento, dichiarando che ha problemi a orientarsi bene con i nuovi talenti. Le sue parole “Non penso davvero che sarei un buon ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha iniziato la sua carriera nella compagnia nel lontano 2002. Da allora, The Legend Killer ha redatto uno dei curriculum più notevoli nella storia della federazione. Oltre a 14 titoli mondiali, è certo di essere un membro di prima fascia della Hall of Fame quando deciderà di appendere gli stivali al chiodo. Tuttavia, The Viper non crede di possedere ciò che serve per allenare altre stelle. In una recente intervista con GiveMeSport, aè stato chiesto se fosse interessato a fare ilal WWE Performance Center una volta che la sua carriera sul ring si chiudesse.ha espresso sentimenti contrastanti sull’argomento, dichiarando che ha problemi a orientarsi bene con i nuovi. Le sue parole “Non penso davvero cheun buon ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE Randy Orton: 'Dopo il ritiro non credo che farò il coach di talenti, non ne sarei capace' -… - SpazioWrestling : Randy Orton: 'Ecco cosa potrei fare dopo il mio ritiro' #RandyOrton #WWE - mills_nation1 : @victordontmiss Randy Orton John Cena - TSOWrestling : Una riflessione sul passato di Randy Orton in #WWE #TSOW #TSOS - natashaAlaz : @victordontmiss Randy orton, John cena -