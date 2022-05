Porto di Palermo, a breve inizio lavori per ampliamento spazi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ristoranti, attracchi per lussuosi yacht, centro convegni e percorso Unesco: il Porto di Palermo si rifà il look. Sono questi i progetti in ballo per una totale riorganizzazione degli spazi, per accogliere sempre più palermitani e turisti. I numeri non mentono e parlano di 501 mila crocieristi transitati nel Porto di Palermo nel 2019, anno pre-covid. Appare urgente, pertanto, un lavoro di rinnovamento, che porterà gli attracchi dai 200 attuali a 302: il mezzo milione di passeggeri previsto, invece, calcolato su un carico ridotto, in ottemperanza alle linee guida per il contenimento della pandemia, andrà rimodulato ed è destinato a crescere. Porto di Palermo, 9500 metri quadrati di edifici E’ lo stesso Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità portuale del mare di ... Leggi su nonsolonautica (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ristoranti, attracchi per lussuosi yacht, centro convegni e percorso Unesco: ildisi rifà il look. Sono questi i progetti in ballo per una totale riorganizzazione degli, per accogliere sempre più palermitani e turisti. I numeri non mentono e parlano di 501 mila crocieristi transitati neldinel 2019, anno pre-covid. Appare urgente, pertanto, un lavoro di rinnovamento, che porterà gli attracchi dai 200 attuali a 302: il mezzo milione di passeggeri previsto, invece, calcolato su un carico ridotto, in ottemperanza alle linee guida per il contenimento della pandemia, andrà rimodulato ed è destinato a crescere.di, 9500 metri quadrati di edifici E’ lo stesso Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità portuale del mare di ...

