Pace proibita? Piuttosto sbagliata: ecco quel che ho visto nello spettacolo di Santoro (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Pace sbagliata” sarebbe stato il nome più consono per lo spettacolo teatrale di Michele Santoro. Perché di proibito non c’è nulla: è semplicemente tutto sbagliato. A cominciare dalla concezione di Pace che per l’organizzatore, e molti degli ospiti, diventa solo una scusa per chiedere – implicitamente – una resa a uno dei due contendenti (l’Ucraina, in questo caso). Tralasciando questa polemica, prima di essere accusati di aver censurato qualcuno, il nocciolo fondamentale è la questione della concezione di che cosa sia la Pace. Perché gridare ai quattro venti la parola “Pace” non significa farla. Tanto più se manca la consapevolezza che: non esiste Pace senza giustizia. Non si può dire: sono tutti uguali e tutti colpevoli, tacciano le armi. E’ come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) “” sarebbe stato il nome più consono per loteatrale di Michele. Perché di proibito non c’è nulla: è semplicemente tutto sbagliato. A cominciare dalla concezione diche per l’organizzatore, e molti degli ospiti, diventa solo una scusa per chiedere – implicitamente – una resa a uno dei due contendenti (l’Ucraina, in questo caso). Tralasciando questa polemica, prima di essere accusati di aver censurato qualcuno, il nocciolo fondamentale è la questione della concezione di che cosa sia la. Perché gridare ai quattro venti la parola “” non significa farla. Tanto più se manca la consapevolezza che: non esistesenza giustizia. Non si può dire: sono tutti uguali e tutti colpevoli, tacciano le armi. E’ come ...

