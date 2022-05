Napoli | respinto il ricorso di De Laurentiis sulle multiproprietà

Advertising

CalcioNews24 : #Napoli, nulla da fare per il ricorso del presidente De Laurentiis ?? - pccpla : RT @CalcioFinanza: La FIGC respinge il ricorso sulla multiproprietà: De Laurentiis dovrà cedere Bari o Napoli entro il 2024/25 https://t.c… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Multiproprietà: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis… - davideinno85 : RT @CalcioFinanza: La FIGC respinge il ricorso sulla multiproprietà: De Laurentiis dovrà cedere Bari o Napoli entro il 2024/25 https://t.c… - serieAnews_com : ?? L'avvocato del #Napoli, Grassani, dopo il ricorso respinto dal Tribunale federale: 'È solo la prima frazione del… -

Il ricorso presentato dalla famiglia De Laurentiis sul nodo multiproprietà è statodal TFN, organo di giustizia federale a cui i proprietari die Bari si erano rivolti attraverso i propri legali per contrastare la norma che prevede l'impossibilità di possedere due ...Il Tribunale Federale Nazionale della Figc hail ricorso presentato dai presidenti die Bari , Aurelio e Luigi De Laurentiis , avente in oggetto l'impugnazione della delibera del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell'...(ilmattino.it) Multiproprietà, respinto il ricorso di De Laurentiis: deve vendere una squadra tra il Napoli o il Bari. Il presidente del Bari neopromosso in Serie B, Luigi De Laurentiis, figlio del ...Multiproprietà, respinto il ricorso di De Laurentiis: deve vendere una squadra tra il Napoli o il Bari. Il presidente del Bari neopromosso in Serie B, Luigi De Laurentiis, figlio del presidente del ...