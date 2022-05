Mughini "gli ha dato un destro", come è andata la rissa con Sgarbi. Parla il testimone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Al Maurizio Costanzo Show c'è stata una rissa. Una tele-rissa: Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi sono arrivati alle mani, come accadde nel 2019 quando su Rete 4, nel programma di Giuseppe Brindisi, volarono le sedie. La spifferata su quello che è accaduto al Maurizio Costanzo Show arriva da Dagospia, ma nella Suite 102.5 - in radiovisione su RTL 102.5 - Gabriele Parpiglia (autore televisivo) svela i particolari inediti della rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo show (che andrà in onda domani sera). “Cosa è accaduto? Mughini, in versione ultrà, al Maurizio Costanzo show mentre si Parlava con Al Bano di Putin e se fosse giusto o meno eliminare gli sportivi dalle competizioni, se fosse giusto andare a ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Al Maurizio Costanzo Show c'è stata una. Una tele-: Giampieroe Vittoriosono arrivati alle mani,accadde nel 2019 quando su Rete 4, nel programma di Giuseppe Brindisi, volarono le sedie. La spifferata su quello che è accaduto al Maurizio Costanzo Show arriva da Dagospia, ma nella Suite 102.5 - in radiovisione su RTL 102.5 - Gabriele Parpiglia (autore televisivo) svela i particolari inediti dellatraal Maurizio Costanzo show (che andrà in onda domani sera). “Cosa è accaduto?, in versione ultrà, al Maurizio Costanzo show mentre siva con Al Bano di Putin e se fosse giusto o meno eliminare gli sportivi dalle competizioni, se fosse giusto andare a ...

