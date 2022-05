LIVE Sinner-De Minaur 3-0, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: break in avvio siglato dall’azzurro (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KORDA A Madrid 30-40 Il nastro porta via il rovescio dell’azzurro. Palla del controbreak De Minaur. 30-30 Non sbaglia Sinner, che con il dritto a rimbalzo piega le difese dell’avversario. 15-30 Troppa fretta per Jannik, che manda in corridoio il dritto dopo il servizio. 15-15 Stecca il dritto De Minaur, si torna in parità in questo quinto gioco. 0-15 In rete il rovescio di Sinner. 1-3 Game De Minaur. Gran volèe dell’australiano, che si sblocca muovendo il punteggio. 40-30 Anticipa il dritto e trova il vincente De Minaur, che si procura una chance dell’1-3. 30-30 Stavolta invece c’è l’ACE dell’oceanico. 15-30 Arriva il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KORDA A30-40 Il nastro porta via il rovescio dell’azzurro. Palla del controDe. 30-30 Non sbaglia, che con il dritto a rimbalzo piega le difese dell’avversario. 15-30 Troppa fretta per Jannik, che manda in corridoio il dritto dopo il servizio. 15-15 Stecca il dritto De, si torna in parità in questo quinto gioco. 0-15 In rete il rovescio di. 1-3 Game De. Gran volèe dell’australiano, che si sblocca muovendo il punteggio. 40-30 Anticipa il dritto e trova il vincente De, che si procura una chance dell’1-3. 30-30 Stavolta invece c’è l’ACE dell’oceanico. 15-30 Arriva il ...

