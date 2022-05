LIVE Musetti-Korda, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: in corso il doppio con Alcaraz (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.40 Dusan Lajovic (Serbia, Q) ha battuto Casper Ruud (Norvegia, 5) per 7-6 (7) 2-6 6-4, ora è in corso il doppio Alcaraz/M. Lopez-Koolhof/Skupski, attualmente sul 3-6 4-1. Toccherà poi a Hubert Hurkacz contro Alejandro Davidovich Fokina, infine sarà la volta di Lorenzo Musetti e Sebastian Korda. LA DIRETTA LIVE DI SINNER-DE MINAUR A Madrid Il programma della sfida tra Lorenzo Musetti e Sebastian Korda – I confronti contro Sebastian Korda – Le proiezioni in classifica di Lorenzo Musetti a Madrid – La vittoria di Lorenzo Musetti contro Ilya Ivashka Buongiorno amici di OA Sport ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.40 Dusan Lajovic (Serbia, Q) ha battuto Casper Ruud (Norvegia, 5) per 7-6 (7) 2-6 6-4, ora è inil/M. Lopez-Koolhof/Skupski, attualmente sul 3-6 4-1. Toccherà poi a Hubert Hurkacz contro Alejandro Davidovich Fokina, infine sarà la volta di Lorenzoe Sebastian. LADI SINNER-DE MINAUR AIl programma della sfida tra Lorenzoe Sebastian– I confronti contro Sebastian– Le proiezioni in classifica di Lorenzo– La vittoria di Lorenzocontro Ilya Ivashka Buongiorno amici di OA Sport ...

Advertising

livetennisit : Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati con il dettaglio del Day 6. In campo Sinner e Musetti (LIVE) - infoitsport : LIVE Musetti-Korda, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: orario e programma, l'azzurro vuole gli ottavi di finale - infoitsport : LIVE Musetti-Ivashka 2-6 6-3 7-5, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: bella vittoria in rimonta dell'azzurro - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: Madrid Open, risultati degli italiani: Sinner al 2° turno. Musetti-Ivashka in diretta live #SkySport #AtpMadrid #Sinner #Tenn… - zazoomblog : LIVE – Musetti-Ivashka 2-6 6-3 2-4 primo turno Masters 1000 Madrid 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Musetti-Ivashka… -