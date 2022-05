Le sette vite del Real Madrid: altra clamorosa rimonta in stile Bernabeu (Di mercoledì 4 maggio 2022) Anche il Manchester City s’inchina alla magia del Bernabeu: il Real ribalta tutto nel recupero e stacca il pass per la finale nel supplementare Quando tutto sembrava perduto – e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Anche il Manchester City s’inchina alla magia del: ilribalta tutto nel recupero e stacca il pass per la finale nel supplementare Quando tutto sembrava perduto – e… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

giakka_torino : RT @nonleggerlo: Alciato: “Vi racconto un aneddoto: sapete come chiamavano Ancelotti i componenti del board del Real durante la sua prima e… - Marko843 : #RealMadridManchesterCity Il peso della storia in Champions alla fine conta sempre. #Ancelotti sette vite come i gatti - SaffronHorizon : RT @nonleggerlo: Alciato: “Vi racconto un aneddoto: sapete come chiamavano Ancelotti i componenti del board del Real durante la sua prima e… - nonleggerlo : Alciato: “Vi racconto un aneddoto: sapete come chiamavano Ancelotti i componenti del board del Real durante la sua… - GiusvaPulejo : Simpatico aneddoto di @AAlciato su Ancelotti, chiamato il gatto dal board del Real Madrid. Il gatto ha sette vite.… -