“La Prova del Cuoco”, addio a Nonna Pina: quella che ispirò la canzone delle Tagliatelle (Di mercoledì 4 maggio 2022) È morta GiusepPina Villani: lei era la famosa Nonna Pina, quella che ispirò la canzone dello Zecchino d’oro delle Tagliatelle. Il brano, nel 2003, ha vinto la 46esima edizione del programma dedicato ai bambini. La canzone è poi diventata la colonna sonora de “La Prova del Cuoco”, il programma culinario di Antonella Clerici. addio a Nonna Pina quella della canzone delle Tagliatelle, è morta oggi La favolosa cuoca aveva 86 anni ed era la suocera del compositore del brano, Gian Marco Gualandi. La canzone diventò un tormentone e nel 2003, ha vinto la 46esima edizione ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 4 maggio 2022) È morta GiusepVillani: lei era la famosacheladello Zecchino d’oro. Il brano, nel 2003, ha vinto la 46esima edizione del programma dedicato ai bambini. Laè poi diventata la colonna sonora de “Ladel”, il programma culinario di Antonella Clerici.della, è morta oggi La favolosa cuoca aveva 86 anni ed era la suocera del compositore del brano, Gian Marco Gualandi. Ladiventò un tormentone e nel 2003, ha vinto la 46esima edizione ...

