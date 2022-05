Italia-Giappone | Draghi | ' interscambio 2021 di 12 mld | rilanciare mobilità post-Covid'

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "L'alleanza trasi esprime anche attraverso una ricca cooperazione economica e commerciale. Ilè il secondo mercato asiatico per le nostre esportazioni. Nell'tra i nostri Paesi è stato di 12 miliardi di euro. Dobbiamo rafforzare i nostri partenariati industriali - in particolare in settori innovativi, come l'energia rinnovabile, le biotecnologie, la farmaceutica, la robotica, l'aeronautica". Lo ha detto il premier Mario, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il primo ministrose Fumio Kishida al termine dell'incontro oggi a Palazzo Chigi. "L'amicizia tra i nostri Paesi - ha proseguito - è cresciuta grazie agli scambi tra i nostri cittadini. Penso, al grande numero di ...

sono impegnate perché si arrivi il prima possibile a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e favorire i negoziati di pace. Continuiamo ad aiutare l'...La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico, poco dopo le cinque del mattino in, secondo quanto riferito dal Comando congiunto sudcoreano. Il missile ha viaggiato per 470 ...del, ..."Nel nostro colloquio abbiamo riaffermato la condanna all'invasione russa dell'Ucraina. Italia e Giappone sono impegnate perché si arrivi il prima possibile a tregue, anche localizzate, per permettere ...E' un momento cruciale per porre termine l'aggressione russa e fondare iun ordine basato sulla pace", ha detto ancora il capo del governo di Tokyo "Apprezziamo il fatto che Italia e Giappone siano ...