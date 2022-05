Guerra Russia-Ucraina, Letta: “Mi fido di Draghi, in questo momento c’è bisogno di unità” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “In questo momento c’è bisogno di unità come non mai“. Enrico Letta traccia la rotta, almeno per i dem, rispetto alla Guerra in Ucraina, sulla quale non mancano fibrillazioni all’interno della maggioranza del governo Draghi. “Uniti attorno al governo in una fase nella quale l’Italia sta assumendo grandi responsabilità a livello europeo ed internazionale – ribadisce il segretario del Partito democratico, a margine dell’Agorà organizzata dai dem sul tema della difesa europea – io credo che Draghi ieri abbia detto cose giuste a Starsburgo e credo che dobbiamo fare dell’Italia il Paese che spinge di più sulla pace, che l’Europa unita porta avanti. Questa è la nostra linea e per fare questo c’è bisogno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Inc’èdicome non mai“. Enricotraccia la rotta, almeno per i dem, rispetto allain, sulla quale non mancano fibrillazioni all’interno della maggioranza del governo. “Uniti attorno al governo in una fase nella quale l’Italia sta assumendo grandi responsabilità a livello europeo ed internazionale – ribadisce il segretario del Partito democratico, a margine dell’Agorà organizzata dai dem sul tema della difesa europea – io credo cheieri abbia detto cose giuste a Starsburgo e credo che dobbiamo fare dell’Italia il Paese che spinge di più sulla pace, che l’Europa unita porta avanti. Questa è la nostra linea e per farec’è...

Advertising

fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - Piu_Europa : Da quando #Putin è al potere (1999) sono 31 i giornalisti uccisi in Russia. Nella giornata mondiale della… - petergomezblog : Guerra Russia-Ucraina, Conte a Draghi: “In che Paese viviamo? Premier venga in Parlamento a spiegare quali sono gli… - KoflerPhilip : RT @Urajir1: @ictpnews @ictpnews, aiutare a fermare il ricevimento delle petroliere russe nei porti di Trieste. La russia ha invaso l'Ucrai… - DomenicoQuadre2 : RT @salfasanop: @MarcantonioCec1 @CristinaMolendi La Russia ha programmato per venti anni questa guerra. Con atteggiamenti occidentali cost… -