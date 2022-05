Germania | Ifo | aspettative industria auto restano pessimistiche

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Monaco di Baviera, 4 mag. (Adnkronos) - Ledei costruttorimobilistici tedeschi si sono ulteriormente deteriorate in aprile. Sono scese a meno 30,4 punti, rispetto ai meno 21,8 punti di marzo. "I produttori dimobili sono incerti a causa della guerra in Ucraina", dice Oliver Falck, direttore del centro ifo per l'organizzazionele e le nuove tecnologie. Lesono peggiorate anche tra i fornitori, scendendo da meno 39,8 punti a meno 44,3 punti. Al contrario, i produttori dimobili sono ancora una volta positivi sulla situazione attuale degli affari. "I costruttori sono in grado di indicare prezzi più alti, il che significa che possono aumentare le loro entrate nonostante la vendita di meno unità", dice Falck. I loro piani di prezzo sono saliti ...

Riassume il problema il ricercatore dell'Ifo, Klaus Wohlrabe: «Le catene di approvvigionamento e i processi produttivi che sono stati provati e testati per anni spesso non possono essere cambiati in una notte».