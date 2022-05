Ferrari, un marchio italiano in gran forma: +16% di utili (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – Ferrari è in gran forma, come dimostrano gli utili dell’azienda nel primo trimestre 2022 riportati dall’Ansa. Ferrari, gli utili del primo trimestre 2022 Un inizio di 2022 scintillante per il cavallino rampante, il nomignolo con cui tutti conoscono il marchio Ferrari, che ha registrato utili particolarmente rilevanti in questo inizio dell’anno. I ricavi netti per il prestigioso marchio italiano sono stati pari a 1,18 miliardi di euro, ovvero una crescita del 17,3% rispetto all’anno precedente, oltre a un utile netto di 239 milioni (+16%). Un trimestre “eccezionale” Si parla, per la Ferrari, e quindi per il prestigio italiano nel mondo, di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag –è in, come dimostrano glidell’azienda nel primo trimestre 2022 riportati dall’Ansa., glidel primo trimestre 2022 Un inizio di 2022 scintillante per il cavallino rampante, il nomignolo con cui tutti conoscono il, che ha registratoparticolarmente rilevanti in questo inizio dell’anno. I ricavi netti per il prestigiososono stati pari a 1,18 miliardi di euro, ovvero una crescita del 17,3% rispetto all’anno precedente, oltre a un utile netto di 239 milioni (). Un trimestre “eccezionale” Si parla, per la, e quindi per il prestigionel mondo, di ...

