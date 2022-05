Come vedere in tv il debutto di Marcell Jacobs? Data, programma, orario d’inizio, streaming (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’attesissimo esordio stagionale all’aperto di Marcell Jacobs sarà trasmesso in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201). L’appuntamento è per sabato 7 maggio, alle ore 16.15 italiane. Il Campione Olimpico dei 100 metri farà il proprio debutto sulla sua distanza di riferimento al Kip Keino Classic, Meeting di Nairobi valevole Come tappa del World Continental Tour (livello gold). Il velocista bresciano ha scelto questa trasferta africana per scaldare il motore in vista dei Mondiali e degli Europei che riempiranno l’estate. Marcell Jacobs sarà la stella di questa manifestazione e sarà chiamato a una sfida davvero interessante contro lo statunitense Fred Kerley (argento ai Giochi) e il keniano Ferdinand Omanyala (il padrone di casa ha già corso in 9.98 nel 2022 e vanta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’attesissimo esordio stagionale all’aperto disarà trasmesso in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Uno (canale 201). L’appuntamento è per sabato 7 maggio, alle ore 16.15 italiane. Il Campione Olimpico dei 100 metri farà il propriosulla sua distanza di riferimento al Kip Keino Classic, Meeting di Nairobi valevoletappa del World Continental Tour (livello gold). Il velocista bresciano ha scelto questa trasferta africana per scaldare il motore in vista dei Mondiali e degli Europei che riempiranno l’estate.sarà la stella di questa manifestazione e sarà chiamato a una sfida davvero interessante contro lo statunitense Fred Kerley (argento ai Giochi) e il keniano Ferdinand Omanyala (il padrone di casa ha già corso in 9.98 nel 2022 e vanta ...

Advertising

ShooterHatesYou : Vedere come ieri ci sia stato questo connubio tra mainstream (quel Santoro che liquidava Messora come complottista)… - elio_vito : Al Senato riprende il cammino del DdlZan, che ho convintamente votato alla Camera. Spero che stavolta si possa vede… - il_pucciarelli : Mai creduto alle storie sui “portavoce dei cittadini”, espressione non di democrazia rappresentativa ma diretta. Ma… - AlexAngel87XD : RT @BTSonFIMI: ?? Il 10 giugno 2022 uscirà il nuovo album dei @BTS_twt 'Proof'. Conterrà 3 CD contenenti diverse canzoni e 3 nuove tracce. I… - Veronic17928864 : RT @BTSonFIMI: ?? Il 10 giugno 2022 uscirà il nuovo album dei @BTS_twt 'Proof'. Conterrà 3 CD contenenti diverse canzoni e 3 nuove tracce. I… -