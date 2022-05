Chiede agli studenti di colore di raccogliere cotone durante la lezione, insegnante sospeso a New York (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mentre in Italia una delle ultime bufere su una professoressa si è scatenata per aver dato della ‘tr*ia’ a una sua studentessa, negli Stati Uniti sta montando un’enorme polemica su un presunto episodio di razzismo commesso da un insegnante di una scuola media a New York. Come riporta il New York Times e la Cnn, l’insegnante della scuola a Rochester, New York, è stato sospeso e indagato per aver detto ai suoi studenti (per lo più di colore) di raccogliere cotone durante una lezione sulla schiavitù. I batuffoli di cotone che l’insegnante della scuola di New York ha dato ai suoi studenti (Foto pubblicata dalla madre di ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 4 maggio 2022) Mentre in Italia una delle ultime bufere su una professoressa si è scatenata per aver dato della ‘tr*ia’ a una sua studentessa, negli Stati Uniti sta montando un’enorme polemica su un presunto episodio di razzismo commesso da undi una scuola media a New. Come riporta il NewTimes e la Cnn, l’della scuola a Rochester, New, è statoe indagato per aver detto ai suoi(per lo più di) diunasulla schiavitù. I batuffoli diche l’della scuola di Newha dato ai suoi(Foto pubblicata dalla madre di ...

Advertising

paki74 : RT @jacopo_iacoboni: Salvini vuole andare a Mosca e chiede il visto russo. Conte non vuole mandare le armi che servono davvero agli ucrain… - Luce_news : Chiede agli studenti di colore di raccogliere cotone durante la lezione, insegnante sospeso a New York - MarcelloEurope : @CardRavasi Presidente Conte,lei chiede di sapere quale è obbiettivo governo italiano circa guerra in Ucraina. Chia… - MarcelloEurope : @CardRavasi Presidente Conte,lei chiede di sapere quale è obbiettivo governo italiano circa guerra in Ucraina. Chia… - MarcelloEurope : @rete_4 Presidente Conte,lei chiede di sapere quale è obbiettivo governo italiano circa guerra in Ucraina. Chiaro,p… -