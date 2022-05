Broja-Napoli | un ex tecnico azzurro lo ‘sponsorizza’ ad ADL

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Armandoè uno dei nomi accostati alin vista della prossima sessione di calciomercato. L’attaccante di proprietà del Chelsea, ora in prestito al Southampton, è monitorato dal clubqualora Victor Osimhen dovesse dire addio. Il giovane goleador è già uno dei punti fermi della Nazionale dell’Albania, il cui commissarioè l’ex allenatoreEdy Reja. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, quest’ultimo sarebbe un vero e proprio ‘sponsor’ d’eccezione per il club, pronto a farsi avanti qualora le dinamiche di mercato lo dovessero rendere opportuno. Di seguito, quanto scritto dal giornale a tal riguardo: “Va presa in seria considerazione la candidatura di Armando, ventenne con doppio passaporto inglese e ...

Advertising

E se sui primi due si sa tutto o quasi, chi è, l'albanese finito nel mirino delChi è, talento del Chelsea che piace alche ha doppia nazionalità albanese e ......indica in Scamacca e Simeone le possibili soluzioni per il, ma secondo il portale spagnolo Todofichajes il d.s. azzurro Giuntoli da tempo starebbe seguendo con grande attenzione Armando,...La Gazzetta dello Sport, nell’edizione di oggi, ha scritto di Armando Broja che potrebbe essere il nuovo centravanti del Napoli. L’albanese è allenato da Edy Reja in Nazionale: “Va presa in seria ...Scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla pista Broja: "Va presa in seria considerazione la ... non a caso sotto la sua guida Zalayeta a Napoli fece il record personale di gol in ...