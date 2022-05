Benevento vs Spal: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 4 maggio 2022) Venerdì 6 maggio alle ore 20.30 al Vigorito di Benevento si affrontano Benevento vs Spal. La Strega scalda i motori per i play off mentre la Spal fuori dal giro play out vuole terminare nel migliore dei modi. Benevento vs Spal: da dove iniziamo Benevento A 90? minuti dalla fine della serie cadetta il verdetto sulle due retrocessioni è già stato emanato. Nella parte alta della classifica e’ ancora tutto da decidere. La Strega dovrà ottenere sul campo una vittoria sulla Spal, che ha raggiunto la salvezza matematica battendo il Frosinone la scorsa settimana, solo così potrà conoscere gli avversari dei play off, dai quali dipende l’ultimo obbiettivo stagionale. Il Benevento ha perso le ultime 2 partite. Non ha segnato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 4 maggio 2022) Venerdì 6 maggio alle ore 20.30 al Vigorito disi affrontanovs. La Strega scalda i motori per i play off mentre lafuori dal giro play out vuole terminare nel migliore dei modi.vs: da dove iniziamoA 90? minuti dalla fine della serie cadetta il verdetto sulle due retrocessioni è già stato emanato. Nella parte alta della classifica e’ ancora tutto da decidere. La Strega dovrà ottenere sul campo una vittoria sulla, che ha raggiunto la salvezza matematica battendo il Frosinone la scorsa settimana, solo così potrà conoscere gli avversari dei play off, dai quali dipende l’ultimo obbiettivo stagionale. Ilha perso le ultime 2 partite. Non ha segnato ...

