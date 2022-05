Basket, playoff Serie A1 femminile: calendario, programma, orari e tv (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il calendario con il programma completo, gli orari e come vedere in diretta tv e streaming i playoff della Serie A1 2021/2022 di Basket. Dopo la regular season, sono otto le squadre che si sfideranno per ottenere l’ambito titolo. Si comincia dai quarti di finale nella formula andata-ritorno, con il primo match che si disputerà martedì 12 aprile mentre l’incontro decisivo venerdì 15 aprile. Seguiranno le semifinali con una Serie al meglio delle tre, mentre la finale sarà al meglio delle cinque. Tutte le partite saranno visibili in streaming, previo abbonamento, sulla piattaforma ufficiale LBF TV, ma alcuni incontri saranno visibili anche in chiaro sia in streaming che in tv sul canale ufficiale della Lega al tasto 411 del telecomando su televisioni in cui è ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilcon ilcompleto, glie come vedere in diretta tv e streaming idellaA1 2021/2022 di. Dopo la regular season, sono otto le squadre che si sfideranno per ottenere l’ambito titolo. Si comincia dai quarti di finale nella formula andata-ritorno, con il primo match che si disputerà martedì 12 aprile mentre l’incontro decisivo venerdì 15 aprile. Seguiranno le semifinali con unaal meglio delle tre, mentre la finale sarà al meglio delle cinque. Tutte le partite saranno visibili in streaming, previo abbonamento, sulla piattaforma ufficiale LBF TV, ma alcuni incontri saranno visibili anche in chiaro sia in streaming che in tv sul canale ufficiale della Lega al tasto 411 del telecomando su televisioni in cui è ...

