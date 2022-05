Urbano Cairo è simpatico | ma la sua tv fa spettacolo di ogni lenocinio putiniano

(Di martedì 3 maggio 2022)mi è. E’ gentile. Una volta volevamo battere cassa pressoeditore, disposti come disse un mio amico a recarci da lui a pranzo con la maglia di Quagliar... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

CarmelaMaio : @scannavo @berlusconi @elio_vito Dimentichi Urbano Cairo - IlTorinista : E De Laurentis ha preso il Napoli nello stesso periodo i Urbano Cairo,trova le differenze.... - Giampaolesimo : Sapete perché è uscito il comunicato? Perché Lotito stava iniziando a capire che Cairo si stava riprendendo la scen… - fra2p0 : Grazie Urbano che, dopo l’ennesima stagione di sofferenza, metti i biglietti per Toro Napoli a 27€ in curva. CAIRO VATTENE - Kappaellenet : Una sinergia consolidata quella con il Giro d’Italia e presentata oggi dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia… -

... da Gianni Letta, presidente onorario della Fondazione Guido Carli; Ornella Barra, Coo International Walgreens Boots Alliance; Vincenzo Boccia, presidente della Luiss Guido Carli;, ...Per acquistarlo dal Torino non basteranno più 25 milioni di euro, come inizialmente era stato stabilito, ma il presidentechiederà una cifra tra i 35 e i 40 milioni di euro. Le squadre ...Le cose che si vedono su altre reti tutte accessibili, purtroppo in inglese, francese e tedesco, sono capitoli di giornalismo serio e popolare. In completa antitesi con gli sproloqui della televisione ...Urbano Cairo vorrebbe guadagnare il più possibile dalla sua cessione ma dovrà fare i conti con la promessa fatta a Bremer al momento del rinnovo, cioè di lasciarlo partire per una cifra vdi circa 25 ...