Una Vita Anticipazioni 4 maggio 2022: Aurelio e Genoveva contro Felipe. Natalia è l'esca perfetta! (Di martedì 3 maggio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 2 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che quando Natalia comunicherà ad Aurelio e Genoveva di un'imminente uscita con Felipe, i due decideranno di agire ma lo faranno alle sue spalle! Leggi su comingsoon (Di martedì 3 maggio 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata di Unain onda il 2su Canale 5. Le trame rivelano che quandocomunicherà addi un'imminente uscita con, i due decideranno di agire ma lo faranno alle sue spalle!

