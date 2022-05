Ucraina, per gli 007 inglesi la Russia sta faticando nonostante un esercito più forte (Di martedì 3 maggio 2022) Intelligence Gb, le difficoltà nella guerra dell'esercito russo Secondo un bollettino realizzato dagli 007 inglesi, la Russia 'non è riuscita a dominare l'Ucraina', nonostante il pesante ... Leggi su globalist (Di martedì 3 maggio 2022) Intelligence Gb, le difficoltà nella guerra dell'russo Secondo un bollettino realizzato dagli 007, la'non è riuscita a dominare l'',il pesante ...

Advertising

ladyonorato : Ecco la prova di quanto la narrazione delle nostre reti tv sia propaganda ucraina in purezza, che manipola notizie… - EToniutti : Tra i miliardi spesi per i vaccini #COVID19 e quelli spesi per armare l'#Ucraina è molto sorprendente che i nostri… - rulajebreal : Ascoltando e lavorando con i rifugiati siriani, vittime degli eccidi di Putin. Civili massacrati, e stuprati perché… - vatenacttencass : RT @fattoquotidiano: Guerra Russia-Ucraina, l’oligarca Oleg Tinkov: “Temo molto per la mia famiglia, ma non potevo non esprimermi sul mio p… - Il_Notturno : #3maggio #3maggio2022 #Lavrov sarà ospite nella casa del #GrandeFratelloVip per distruggerla. #Rete4… -