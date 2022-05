Terremoto a Firenze | forte scossa e paura Magnitudo tra 3 6 e 4 1 | la stima Ingv

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 maggio 2022) Unadiè stata avvertita tra le province die Arezzo intorno alle 17.50. Lae distinguibileaveva unfra 3.6 e 4.1 secondo unaprovvisoria di. "Sono in contatto con la sala operativa regionale per la verifica di eventuali danni alle strutture ed edifici" le parole su Twitter di Eugenio Giani, governatore della Toscana. "Epicentro Impruneta. Al momento non sono arrivate segnalazioni relative a danni a cose o persone" il messaggio del sindaco fiorentino Dario Nardella.#PROVVISORIA #Mag tra 3.6 e 4.1 ore 17:50 IT del 03-05-2022, prov/zona30900271 —terremoti ...