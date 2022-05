Stasera in tv, 3 maggio 2022: David di Donatello e La pupa e il secchione show (Di martedì 3 maggio 2022) I palinsesti televisivi di martedì 3 maggio 2022 sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardare Stasera in tv? Stasera in tv 3 maggio 2022: la programmazione La programmazione serale di martedì 3 maggio 2022 è ampia. Rai1 presenta la serata evento dedicata ai David di Donatello. Canale5, invece, offre la Champions League con la partita Villarreal Vs Juventus, mentre Rai Movie il film Closer. Quanti avessero voglia di gustarsi una commedia appassionante possono sintonizzarsi su La5 dove va in scena Qualcosa di cui sparlare, oppure su Canale 34, che presenta Il principe e il pirata. In alternativa, su Rai3 c'è il format Cartabianca, con al timone Bianca ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 3 maggio 2022) I palinsesti televisivi di martedì 3sono ricchi e offrono programmi per tutti i gusti: film, serie tv, informazione e intrattenimento. Cosa guardarein tv?in tv 3: la programmazione La programmazione serale di martedì 3è ampia. Rai1 presenta la serata evento dedicata aidi. Canale5, invece, offre la Champions League con la partita Villarreal Vs Juventus, mentre Rai Movie il film Closer. Quanti avessero voglia di gustarsi una commedia appassionante possono sintonizzarsi su La5 dove va in scena Qualcosa di cui sparlare, oppure su Canale 34, che presenta Il principe e il pirata. In alternativa, su Rai3 c'è il format Cartabianca, con al timone Bianca ...

Advertising

VauroSenesi : STASERA #PACEPROIBITA — Il crowdfunding è stato un successo e il teatro è esaurito. Ci associamo a Michele Santoro… - CaFoscari : ?? Ci siamo! Domani prende il via il @CaFoscariShort. La 12ma edizione torna in forma “diffusa” a #Venezia. ??4-7 ma… - roccogarramone2 : RT @Moonlightshad1: Hanno guardato il concerto del 1 maggio sponsorizzato dalle banche e dall’ENI e stasera stanno a sfruculia’ Santoro che… - StefanoMimmo84 : RT @LAVonlus: ++Stasera al @tg5_mediaset lo scandaloso business delle tigri nelle immagini inedite e anonime ricevute da noi di @LAVonlus ??… - CinemApp_Cinema : Stasera in TV: i film da non perdere di martedì 3 maggio 2022 #3maggio #guidatv #staseraintv… -