Serie A, il programma della 36^ giornata (Di martedì 3 maggio 2022) Il prossimo turno di Serie A sarà spalmato in 4 giorni: Da venerdì 6 maggio a lunedì 9 maggio. Al momento solo la qualificazione Champions è definita, con Milan, Inter, Napoli e Juventus già certe della qualificazione. Per il resto è tutto ancora aperto. Ecco il programma completo della terzultima giornata del campionato italiano. Venerdì 6 maggio Inter-Empoli, ore 18:45 Genoa-Juventus, ore 21 Sabato 7 maggio Torino-Napoli, ore 15 Sassuolo-Udinese, ore 18 Lazio-Sampdoria, ore 20:45 Domenica 8 maggio Spezia-Atalanta, ore 12:30 Venezia-Bologna, ore 15 Salernitana-Cagliari, ore 18 Verona-Milan, ore 20:45 Lunedì 9 maggio Fiorentina-Roma, ore 20:45

