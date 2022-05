Rinuncia all'eredità: guida pratica (Di martedì 3 maggio 2022) - La Rinuncia all'eredità (artt. 519 e ss. c.c.) è la dichiarazione con cui il chiamato Rinuncia a diventare erede e quindi ad accettare il patrimonio lasciato dal defunto. Si tratta di un atto solenne che va reso davanti a un notaio o nella cancelleria del tribunale del luogo in ci si è aperta la successione. Leggi su studiocataldi (Di martedì 3 maggio 2022) - Laall'(artt. 519 e ss. c.c.) è la dichiarazione con cui il chiamatoa diventare erede e quindi ad accettare il patrimonio lasciato dal defunto. Si tratta di un atto solenne che va reso davanti a un notaio o nella cancelleria del tribunale del luogo in ci si è aperta la successione.

