Regole nei talk e propaganda russa in Rai: l'ad Fuortes si muove in un labirinto (Di martedì 3 maggio 2022) Ascolterà gli indirizzi e le proposte della Vigilanza Rai. E, dopo qualche giorno, risponderà alle domande del Copasir, il comitato parlamentare che vigila sull’in... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 3 maggio 2022) Ascolterà gli indirizzi e le proposte della Vigilanza Rai. E, dopo qualche giorno, risponderà alle domande del Copasir, il comitato parlamentare che vigila sull’in... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ettore_Rosato : Almeno due morti bianche al giorno. I dati parlano chiaro: nei primi 3 mesi del 2022 gli incidenti sul lavoro sono… - GailLedesma3 : RT @GerberArancio: 'La poesia non rispetta le regole, è un gatto che non si lascia addomesticare mai del tutto.E figlia del suo tempo, eppu… - LaCnews24 : Da oggi nuove regole, sparisce quasi completamente il green pass e l'uso delle mascherine non è obbligatorio ovunqu… - Roberto65Italia : @dettalauretta Ho sempre rispettato le regole, se obbligatoria la porto, se facoltativa no! Chi vuole proteggersi e… - TgrRaiFVG : Mascherine, nei bar e supermercati molti le indossano ancora. -