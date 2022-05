Nella devastata Mariupol chi è rimasto prova a sopravvivere

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 3 maggio 2022) Dopo un assedio durato settimane, le forze separatiste russe e filo-Mosca hanno preso il controllo quasi completo dinel Sud-Est dell'Ucraina. I giornalisti della France Presse sono potuti entrare in città qualche giorno fa con un tour per la stampa organizzato dalle forze russe e l'hanno trovata in gran parte tranquilla se non per il rimbombo delle esplosioni provenienti dalla direzione dell'acciaieria Azovstal, l'ultimo avamposto delle forze ucraine in cui ci sono ancora decine di civili rifugiati. Gli abitanti diche hanno vissuto per settimane nei sotterranei o chiusi in casa, ricominciano a uscire ma si trovano davanti una città. Alcuni distretti sono completamenti rasi al suolo o carbonizzati dai bombardamenti. Mancano acqua corrente, gas, elettricità, rete di telefonia mobile, internet. E' caccia ai ...