Met Gala 2022 | celebrities sul podio

(Di martedì 3 maggio 2022) Met, gli outfit promossi e bocciati del. Dai Ferragnez ai Kardashian Dopo un biennio di pausa torna il Met, uno degli eventi più cool della Grande Mela, nonché il red carpet più importante della moda. Tema di quest’edizione, dedicata alla mostra “In America: an anthology of fashion”, è lo stile americano di fine ‘80: ecco chi ha fatto centro e chi, invece, ci ha convinto meno. Blake Lively – star della serata – si presenta sul red carpet con un abito two in one che lascia pubblico e media senza fiato. Il tributo è alla Statua Della Libertà e all’Empire State Building: due monumenti iconici di NY City. Il vestito di Kim Kardashian è quello di Jean Louis che la diva Marilyn Monroe ha indossato il 19 maggio 1962 per cantare “Happy Birthday Mr. President” a John Kennedy. L’abito non è una riproduzione, è proprio lo stesso! ...