Lega Serie A | consigliere Blandini inibito per due mesi | “Sono esterrefatto | farò ricorso”

"Se il deferimento mi aveva sorpreso, la condanna mi lascia esterrefatto. Non credo, anzi Sono certo che non è stata fatta giustizia. Ma io continuo ad avere fiducia nella giustizia. Presenteremo ricorso e Sono certo che troverò, nei restanti gradi di giudizio, il mio Giudice a Berlino". Così il consigliere della Lega Serie A, Gaetano Blandini, all'Ansa in merito all'inibizione di due mesi disposta dal Tribunale Federale Nazionale per aver insultato la Figc e il presidente Gravina nel corso di un evento risalente al 28 febbraio, prima uscita peraltro per il neoconsigliere eletto con l'appoggio di Lotito. SportFace.

