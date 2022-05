Isola dei Famosi 2022, chi è finito in nomination ieri sera? (Di martedì 3 maggio 2022) La tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 si è conclusa con le tradizionali nomination. A differenza però delle altre volte, ieri sera si conosceva già uno dei concorrenti che avrebbe poi affrontato il televoto settimanale: stiamo parlando di Nicolas Vaporidis, rimasto ultimo nella catena di salvataggio del suo gruppo dopo la sconfitta nella prova della pelota honduregna. Prima ancora di finire direttamente al televoto, Nicolas aveva ricevuto il bacio di Giuda da Estefania Bernal, la meno votata del televoto contro Blind e Carmen Di Pietro. Di seguito le nomination della tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Chi è finito in nomination ieri sera ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 3 maggio 2022) La tredicesima puntata dell’deisi è conclusa con le tradizionali. A differenza però delle altre volte,si conosceva già uno dei concorrenti che avrebbe poi affrontato il televoto settimanale: stiamo parlando di Nicolas Vaporidis, rimasto ultimo nella catena di salvataggio del suo gruppo dopo la sconfitta nella prova della pelota honduregna. Prima ancora di finire direttamente al televoto, Nicolas aveva ricevuto il bacio di Giuda da Estefania Bernal, la meno votata del televoto contro Blind e Carmen Di Pietro. Di seguito ledella tredicesima puntata dell’dei. Chi èin...

